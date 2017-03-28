林全：台積電若不投資 產業鏈可能出問題

民進黨立委陳其邁今天關切台積電新台幣5000億的三奈米晶圓廠投資案，行政院長林全今天表示，尊重台積電的需求與偏好；也說，若不在台灣投資，很可能會讓整個產業鏈發生問題。

陳其邁上午在立法院質詢林全表示，前瞻基礎建設計畫公布後，幾家歡樂幾家愁？林全說，不會，應該每一個都很歡樂。

陳其邁關切有無以留住台積電等傳統且具有競爭力產業的配套？林全表示，不會特別獨厚某一家公司，從產業發展角度來看，產業發展會不會因某家公司的投資受到影響，這是兩件事情要同時考量。

他表示，從國家目前IC產業來看，已形成重要的產業鏈，特別是要走向三奈米的時候，不在台灣投資移到別的地方，「很可能會讓我們整個產業鏈發生問題」。

他說，從產業鏈發展來看，必須重視是否有足夠空間，提供產業計畫往下走，不管是台積電或任何一家公司，從這個角度來看，一定會重視目前IC產業面臨的各種挑戰。

林全說，從台積電自己的考量來看，台積電是指標性公司，尊重台積電的需求與偏好，政府必須做到不管從水、電、土地、人才等層面來說，至少讓台積電有地方可以選擇，選擇的意思或許選擇在南部、北部或中部，總而言之，「要有一個地方滿足它的條件，這是我們能做到的」。

陳其邁說，台積電是最競爭力的晶圓代工廠，如果台積電留不住，怎麼留住其他企業？林全說，如果台積電本身往下走，整個晶圓IC產業的競爭力、產業鏈會受到影響。

林全說，台積電或任何一家公司做投資選擇的時候，不是只寄望在唯一的機會上，一定是有幾個機會選擇，政府會把所有機會盡量明確化，包含水、土地、電等問題都要提供一定條件，這是政府持續在做。1060328

(中央社)