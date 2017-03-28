撿便宜 大馬成為陸企房產投資新標的

英國金融時報報導，2014至2016年，中國大陸企業對馬來西亞房地產的投資額超過21億美元（新台幣約630億元），使馬來西亞成為陸企新開發的房地產熱門投資地點。

報導指出，由於中國大陸國內房地產價格不斷飆升，帶動投資者到海外撿便宜。若與先前熱門的澳洲及香港相比，馬來西亞的房地產價格更便宜，因而成為熱門投資地點。

報導說，中國大陸已超過新加坡，成為馬來西亞房地產的最大投資來源。2014至2016年，相較於陸企的21億美元，新加坡企業投資馬來西亞房地產的金額僅有9.85億美元。

以往，新加坡是亞洲最大的境外房地產投資者之一，也是馬來西亞最大的外國投資者之一。但隨著北京與吉隆坡之間的政治關係升溫，商業關係變得更融洽，中國大陸已加大對馬來西亞的投資。

報導提到，馬來西亞擁有許多定居多代的華人，因此先前已吸引一大批中國大陸的外派人員。此外，他們對馬來西亞感興趣的包括沒有汙染的天空、低生活成本，以及到鄰國新加坡購物和夜生活的便利。

馬來西亞南部毗鄰新加坡，由陸企投資的大型房地產開發案「森林城市」目前已初見規模。但報導指出，「森林城市」的開發商碧桂園及其他在馬來西亞投資的陸企，仍可能會受到北京打擊資本外逃的影響。1060328

(中央社)