大腸癌預後好 別怕開刀能保命

藝人豬哥亮2年多前證實罹大腸癌，但去年才開刀。醫師今天表示，大腸癌如果治療得宜，「預後非常好」，且因技術發達，開刀未必損及肛門，希望病人不要怕開刀。

70歲藝人豬哥亮罹患大腸癌，去年開刀治療，今天網路傳出病逝消息，經紀人蘇瑞煌受訪表示，「豬大哥沒事」。

豬哥亮2年多前證實罹患大腸癌，去年開刀治療成功後，在主治醫師等人陪同下舉辦出院感恩茶會，之後定期接受化療，今年初還現身宣傳賀歲片「大釣哥」。豬哥亮和女兒謝金燕上午也發共同聲明，兩人相互為伴，每天「四道」，道愛、道歉、道謝、道晚安。

根據最新癌症登記報告，大腸癌已8度登上國人發生人數最多的癌症榜首，每34.7分鐘就有1人罹大腸癌。

台灣癌症基金會執行長賴基銘受訪時表示，大腸癌的預後非常好，如果罹大腸癌，標準的治療指引是開刀將腫瘤拿掉，再輔以化學治療，現在也有很好的標靶藥物。

就算是末期的患者，賴基銘說，可先用化學治療，縮小腫瘤面積，根據萬芳醫院團隊的統計，有38%末期患者都透過先治療再開刀的方式，成功切除轉移的患部，如肺臟、肝臟、腫瘤原生處等。

賴基銘表示，透過早期診斷，增加大腸癌被篩出來的機會，但有些患者有迷思，害怕開刀，也擔心開刀就必須要裝人工肛門。但現在醫療技術發達，就算腫瘤位於直腸，過去都要摘除肛門，現在的技術也降低要摘肛門的機率。

大腸癌發生率高，賴基銘說，腸癌發生跟生活、飲食習慣息息相關，根據調查，用餐時間不固定、愛吃消夜、工時長、壓力大，愛吃紅肉、油炸品和加工物，長久下來都可能發生如便秘、腹瀉、消化不良等腸胃問題的產生，也增加大腸瘜肉增生風險。1060328

(中央社)