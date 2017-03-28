姚嗆民調比阿扁低不會贏 柯P：怎能未戰先敗

姚文智(圖右)今受訪時又針對柯文哲(圖左)施政發表看法，指出其民調6都墊底，「沒有道理讓柯直接連任。」(中時資料照，合成)

民進黨立委姚文智指民進黨2018台北市長選舉要直接禮讓柯文哲，這是柯團隊在放話，對此，柯文哲今表示，「我聽不太懂姚在講什麼？」他的人馬都是台北市政府的公務員，我都想不透我有什麼人馬？

柯文哲26日起出訪東南亞、印度，推廣台北市觀光、世大運，今天第3天行程，中午已抵達泰國，隨後接受台灣隨行媒體採訪。

姚文智說柯文哲已經「走鐘了」，現在都是權謀算計，不像以前那樣敦厚，柯文哲說，他覺得都是那個樣子，「你有覺得我有改變嗎？」，只是比較不會亂講話而已，其他都一樣。

姚文智還說，前總統陳水扁在選市長時，當時1998年民調有84％，陳水扁還是選輸了，柯文哲現在民調連陳水扁一半都還不到，憑什麼有信心？這樣下去根本不會贏，柯說，做事情要有信心，怎能未戰先敗，保持正面態度努力去做，這很簡單的道理。

姚文智反應那麼大，對於民進黨禮讓的勝算？柯文哲說，民進黨還是有整體考量。

(中時)