日政府史上最高年度預算通過 軍費大增
日本政府2017年度預算的一般會計總額達到創紀錄的97.4547兆日元（約合新台幣26.8兆元），預算在27日傍晚的參院全體會議上憑藉自民、公明兩黨等多數贊成獲得表決通過。
共同社報導，副首相兼財務相麻生太郎參院全體會議前的預算委員會總結質詢時，就預算稱「抑制了社會保障費的增加，稅收也有所增長，希望在重振經濟的同時整頓財政」，表示將堅持到2020年度達成基礎財政收支盈餘的目標。
2017年度預算中，包括養老金、醫療和護理的社會保障費為32.4735兆日元，達到歷史最大值，佔整體預算的三分之一。考慮到北韓屢次發射彈道飛彈等，防衛費也連續5年增長，列入了迄今最多的5.1251兆日元。觀光廳預算也為過去最多，達210億日元。
日經中文網報導，防衛相關費用比2016年度增長1.4%（710億日元），連續5年增加。在2017年度最初預算中，日本自衛隊艦艇和飛機的修繕費增加十分明顯，達到了2065億日元。在北韓多次發射飛彈以及與中國在東海關係緊張的背景下，日本自衛隊的艦艇和飛機等的維修費、武器裝備採購費出現膨脹。
為了強化彈道飛彈攔截體制，日本計畫將PAC-3地對空飛彈的防護範圍增至2倍，該系統的改修費用也加入了防衛費預算中。同時也計入了日美共同研發中的SM3-Block-2A反制飛彈的費用。
在東海海域，日本將建造新型潛水艇，同時將推進研發地對艦飛彈。計畫部署於琉球的03式中程地對空飛彈的升級費用也計入防衛費預算案。
(旺報)
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