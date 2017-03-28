毒品快遞員衝撞警察 辯稱販毒養小孩

北投警分局昨天晚上9點在新店區逮捕一名吳姓嫌犯，並從車上起出90公克毒品，他辯稱不知道毒品哪裡來的。（李文正翻攝）

33歲吳姓男子拒捕還衝撞警察，警訊後依毒品、妨害公務、毀損等罪移送台北地檢署偵辦。（李文正攝）

北市警北投分局昨天晚上9點多，在新店區攔查一輛黑色自小客車，車內的33歲駕駛吳姓男子拒捕衝撞警車，被壓制在地上後，警方從車上發現90公克的安非他命，他辯稱不知道車上怎麼會有毒品，但其實他早就被警方鎖定，從新北市板橋一路跟到新北市警新店分局江陵派出所旁，訊後依毒品危害防制條例、妨害公務、毀損等罪嫌移送檢方偵辦。

警方表示，33歲吳嫌白天販售機油，晚上當快遞員，只是車上放的都是毒品，在新北市板橋一帶送貨，昨天晚上警方根據線報，在捷運新埔站鎖定嫌犯車輛，他平時小心謹慎，每次離開一個地點就將車輛駛入巷弄，確定沒有人跟蹤，才會開往自己要去的目的地。

警方跟丟後，回到吳常出沒的網咖，碰巧在新店區民族路與明德街，旁邊就是江陵派出所，看到嫌犯駕駛的20年老爺車，吳嫌搖下車窗在車內抽菸，員警立刻一擁而上，他竟然衝撞警車企圖逃逸，警方立刻將他從駕駛座拖下。

警方在車內置物箱發現3大包安非他命，他辯稱自己沒有吸食、也不知道毒品哪裡來的，經警方拿出指認的證據，他才坦承以低價向上游購得，想要販賣圖利，家中有老婆和小孩，得知安毒最近價格高漲，想要從中賺取暴利，才會鋌而走險，警訊後依毒品等罪移送法辦。

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(中時)