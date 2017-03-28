意見不同影響合作？柯P：完全一樣參加民進黨就好了
對於去蔣化，民進黨立委段宜康批評柯文哲是不懂歷史、文化，柯文哲表示，每個人都可以表達意見，台灣歷史從西班牙、荷蘭、滿清到日本、國民黨政權，台灣歷史要一段一段切開，每個人都要執著於過去的某一段，會讓這個國家更分裂，檢查一個人就看那個人講法有沒有改變，我以前就講很清楚，「我們有不同的過去，但要不要走向共同的未來」，這是我們要思考的，他的態度都是一致。
柯文哲出訪東南亞，昨受邀出席大馬學生餐敘發表演說時，首度對「去蔣化」發表看法，他表示，現在台灣最大問題，就是「我看你不順眼就把你幹掉」，這樣的作法如去蔣化，都沒有辦法解決台灣真正的問題。
柯文哲否認是為了選舉才講這樣的話，他說，第一次選舉是這樣講，現在也是這樣說，重要的是，怎麼做台灣會比較好，給蔣介石一個公平正確的評斷就好，他很討厭台灣這種標籤政治，事情是可以討論的。
台北市議員李慶鋒認為柯文哲也是受害者，應該支持去蔣化，柯說，他爸爸曾經是受害者，但原諒敵人是強者的表現，轉型正義是要做，但不希望變成勝利者的正義，台灣社會往前看、往前走，用平和的態度處理所有的過去，以務實的態度處理現在的問題，正面的態度面對未來，這樣就好了。
至於去蔣化的看法，會不會影響和民進黨的合作？柯文哲說，其實很多事情必須綜合評估，不會因為單一事件影響，是要算總分的，他不見得每件事情都要跟民進黨一樣，「若完全一樣，我去參加民進黨就好了。」
(中時)
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