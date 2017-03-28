司改國是會議決議 媒體不得自由進出警方辦公區
司改國是會議今日決議，為了落實偵查不公開，警方應管制媒體自由進出員警辦公區域，警方也要在刑案現場隔離出採訪禁止區，並落實發言人制度，此外，也要求警政署不能以破案及媒體曝光做為員警升遷考量，對於違反偵查不公開應嚴厲究責。
此次的決議是台大教授張文貞及小燈泡媽媽王婉瑜等4人提案，警政署今日也派員列席，警方也被指責是最不落實偵查不公開的機關，也因此分組會議多項決議，顯然都是衝著警政署而來，委員們還要求警政署未來要定期公布相關檢討報告。
召集人羅秉成會後也表示，由於今日是小燈炮的忌日，與會成員也在開會時起立默哀一分鐘。
(中時)
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