土耳其公投海外開跑 德境內選民歧見深

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住在德國的土耳其人今天開始就土耳其修憲公投投票，決定是否讓總統艾爾段（Tayyip Erdogan）擴權，選民看法分歧。

路透社報導，這項引發爭議的公投，在土耳其和歐洲緊張關係升高的背景下舉行。歐洲估計住有250萬名有投票資格的土耳其公民。

德國和荷蘭日前禁止土耳其官員在境內為公投舉行造勢集會，氣得艾爾段指控歐洲領袖使出「納粹手段」。

德國財政部長蕭伯樂（Wolfgang Schaeuble）昨天表示，艾爾段的言詞讓德國族群融合倒退好幾年，將需要多年時間修復傷痕。

德國約有300萬人有土耳其背景，包括約80萬名庫德人。大約141萬名土耳其公民有資格投票，投票站主要設在德國各地的13處土耳其領事館。

艾爾段認為，提案中強化總統權，將有助避免與聯合政府有關的不穩定性，尤其土耳其正面臨恐怖分子威脅。然而批評人士包括歐洲領袖，認為這會讓太多權力集中在他的手中。

柏林的土耳其領事館外出現數十人排隊投票，同時有若干名支持人民民主黨（HDP）的群眾手舉抗議標語。HDP是親庫德族的土耳其在野黨。有標語寫說：「600萬HDP選民在投票箱沒辦法發聲。」

數名HDP國會議員先前在土耳其遭到逮捕。艾爾段批評人士表示，他們擔心住在德國的反艾爾段土耳其人將不出面投票，以免為自己和家鄉的親屬帶來影響。

面對公投，在德國投票的土耳其人反應分歧。有人表示力挺艾爾段提出的修憲，藉此「支持國家穩定」。另有人說，執政的正義發展黨（AKP）「為土耳其帶來正面影響，實行社福措施，建了很多房屋和街道」。

根據英國廣播公司（BBC）網站，反對艾爾段擴權的民眾中有人告訴美聯社，「這場公投讓我恐懼。我認為若艾爾段贏了，土耳其民主將被進一步侵蝕。」

住在德國的土耳其公民投票時間將到4月9日，之後加封的投票箱將運回安卡拉，與土耳其當地公投日4月16日當天晚上一起開票。（譯者：中央社盧映孜）1060328

(中央社)