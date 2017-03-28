Lamigo開幕戰 搭機捷看球超沸騰
中華職棒Lamigo桃猿隊主場開幕戰今天晚間登場，而今年的前往球場的最大改變，莫過於機場捷運的開通。桃園捷運公司表示，預料將出現「滿滿桃猿球迷搭機捷」的熱血沸騰畫面。
「搭機捷看中華職棒」晚間就能實現，受到Lamigo桃猿隊晚間6時30分將於桃園棒球場進行本季球賽的主場開幕戰影響，預計機捷的載客量將大幅增加。
桃園捷運公司表示，為了慶祝機捷開通直達全猿主場，Lamigo球隊今年的年度口號特別以桃園機場捷運為主軸的「捷 Speed」，象徵新的球季Lamigo桃猿隊將與機場捷運一起出發，也盛大舉辦為期一週的桃捷主題趴。
桃捷公司指出，Lamigo在今晚幕戰中，不僅將穿桃園捷運主題球衣「SPEED」應戰外，20名LamiGirls也全數出動，讓球賽更為沸騰。
桃園市長鄭文燦、日本石垣市市長中山義隆、桃捷公司董事長劉坤億，與桃園吉祥物ㄚ桃、園哥晚間將一同出席開球。
另外，桃捷公司也將派出桃捷女孩從3月28日到4月22日球賽期間，在棒球場西下觀眾席AB區入口處舉辦問答活動，向球迷分享機捷直達美好的喜悅，Lamigo桃猿隊加上機場捷運，相信可以達到提升球迷交通方便，也增加機捷運量的雙贏策略。1060328
(中央社)
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