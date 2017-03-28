捐助蔣經國基金會14億 教部僅佔1席董事
教育部今天表示，蔣經國基金會成立之初，教育部捐助約台幣14億元，為了不干預學術發展，讓基金會發揮民間活力，根據組織章程規定，教育部僅佔1席董事。
行政院發言人徐國勇昨天表示，財團法人養肥貓、公產變私產等問題引發爭議，政院將立法管理，對財團法人的薪資、董事席次等明文規範，並設立政府解散財團法人的方式和退場機制，如蔣經國國際學術交流基金會由國家捐助成立，但政府已對其沒有影響力，另外如郵政協會、電信協會等，都是財團法人法通過後將規範的對象。
教育部國際司副參事陳寶鈴指出，蔣經國國際學術交流基金會於民國78年成立，成立目的是希望促進台灣和國外學術交流合作，獎勵支持世界各國之學術機構與學者從事中華文化的研究，成立之初教育部捐助新台幣3億元，之後基金會也向民間募款，教育部再於民國79年捐助約11億元。
陳寶鈴指出，蔣經國基金會登記資產總額約36億元，政府捐助資金比率佔近4成，根據預算法和決算法規定，政府捐助資金不超過5成的財團法人無須受立法院審議，而基金會的執行長和董監事人員都是無給職，教育部有1席董事代表。
蔣經國基金會包含董事長1名、董事20名、監察人3名和執行長1名，陳寶鈴表示，當初成立時，組織章程規定政府僅1名代表，主要是希望基金會發揮民間活力，政府盡量少干預學術發展，教育部1席董事代表原由前教育部次長陳良基擔任，現在陳良基轉任科技部長，教育部正研議轉換董事人選，過去教育部都會派人參加董監事會議，監督基金會的經費使用和運作情況。1060328
(中央社)
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