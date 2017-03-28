馬來西亞：金正男遺體仍在吉隆坡

我要評比

馬來西亞衛生部長蘇巴馬廉（Subramaniam Sathasivam）今天表示，北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男遺體仍在吉隆坡。

路透社報導，蘇巴馬廉告訴記者：「如果有任何人申領遺體，我們必須與鑑識部門進行確認，但對我們而言，狀況並沒有改變。」

他說，金正男的近親沒有對該如何處理遺體，出面提供協助。

有媒體昨天報導，金正男的遺體已從醫院送到殯儀館，之後準備運往北京。

大馬「新海峽時報」（New Straits Times）今天未引述消息來源報導，金正男遺體預期會從北京轉送到北韓。（譯者：中央社陳昱婷）1060328

(中央社)