桃猿主場開幕戰 為機場捷運開趴
職棒Lamigo桃猿隊今天舉行主場開幕戰，為了慶祝桃園主場成為第一座捷運球場，推出「桃捷趴」主題日活動，請來日本羅德隊吉祥物及啦啦隊助陣。
機場捷運行經桃園國際棒球場，在A19桃園體育園區站下車，就可以直接抵達球場。領隊劉玠廷表示，球迷過去騎車、開車也有搭乘高鐵轉接駁車，如今多了一個便利的選擇。
Lamigo球團與桃園市政府、桃園捷運公司合作，在這個開幕週舉行「桃捷趴」，球員換上主題球衣「SPEED」應戰。
球迷期待的全新設計主場球衣，會在4月1日原款主場球衣最後一戰之後，4月2日穿上新版的主場球衣亮相。
桃猿隊與日本職棒羅德隊友好，今年主場開幕戰請到羅德吉祥物馬君、啦啦隊「乾杯女孩」，與桃猿隊的吉祥物猿氣小子、大聖一起表演。
桃猿啦啦隊LamiGirls本季有7人離隊，其中妍言將在今天最後一次以啦啦隊身分上場表演。
桃猿隊今天對手是統一7-ELEVEn獅，比賽在晚間6時30分開打，桃猿由右投手史博威（Zeke Spruill）先發，他去年效力南韓職棒起亞虎隊，戰績10勝。
統一獅先發投手布魯斯（Bruce Billings）是第二年的洋投，去年投170.1局有172次三振，拿下聯盟三振王。去年對戰桃猿12場，戰績5勝2敗。1060328
(中央社)
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