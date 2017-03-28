陸吸毒人口續增 突破250萬人
中國大陸國家禁毒委員會統計，到2016年底，全中國大陸共有250.5萬名吸毒人口，較2015年增加6.8%。至於毒品蔓延態勢「總體可控」，但毒品形勢「仍然嚴峻複雜」。
人民日報報導，中國大陸國家禁毒委對上述數字變化表示，當前中國大陸吸毒人口「總量緩慢增長」，青少年吸毒人數增幅有縮小。
根據統計，2016年中國大陸吸毒人口中，不滿18歲者有2.2萬人，占0.9%；18到35歲者146.4萬人，占58.4%；36到59歲者100.3萬人，占40%；60歲以上者1.6萬人，占0.7%。
報導指出，2016年中國大陸共破獲單一案件1公斤以上毒品5458件，破獲販毒集團5459個。逮捕犯罪嫌疑人2.1萬人，繳獲毒品10.8噸、製毒化學品52噸，清理及刪除非法涉毒訊息1.2萬條。
2016年，全中國大陸新發現的35歲以下吸毒人口，較2015年減少19%；查獲35歲以下吸毒人數，則較2015年減少4.1%。官方宣稱，這顯示中國大陸青少年毒品預防教育「成效初顯」。1060328
(中央社)
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