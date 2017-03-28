彰化大村民宅火警 男子與老母命危

彰化縣大村鄉1間透天厝28日傳出火警意外，警消獲報將41歲的林姓男子和林母等4人救出，其中林男和母親傷勢較重。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 106年3月28日

彰化縣大村鄉1間透天厝今天傳出火警意外，警消獲報將41歲的林姓男子和林母等4人救出，其中林男和母親傷勢較重。

其中林姓男子全身有80%的面積被燒傷，李母全身有50%的面積被燒傷，2人有生命危險。

彰化縣消防局今天凌晨接獲報案指稱，大村鄉1間4層樓高的民宅傳出火警，10多輛消防車前往灌救，消防隊員抵達現場後發現，屋主林姓男子的父母親已經逃出，消防隊員於冒著大火進入民宅內，在2樓找到屋主林姓男子。

消防隊員將林男以及林男的父母送往員林基督教醫院急救，其中林男和林母因傷勢較重，隨後轉送彰化基督教醫院治療，彰基醫院指出，林姓男子的4肢和臉部、後背以及下肢有嚴重燒燙傷，面積約佔身體面積的80%，有生命危險，林母則是四肢、前胸、背部有2到3度的燒燙傷，面積佔體表面積約50%，有生命危險。

消防局指出，林姓男子和哥哥經營汽車工廠，林男平時和父母親住在失火的透天厝內，林男的父母住在2樓，林男自己住3樓，至於起火的原因仍在調查中。1060328

(中央社)