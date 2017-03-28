毒品氾濫 林全：製造販賣者重罰

我要評比

行政院長林全今天表示，對於製造、販賣毒品的違法行為，政府立場就是重罰，至於吸食毒品的部分，則是要協助吸食者遠離毒品、回歸正常社會。

民進黨立委葉宜津上午在立法院施政總質詢時，提到政府防治毒品的相關作為與成效，希望政府還是必須要拿出有感作為。

葉宜津說，毒品氾濫情況已經相當嚴重，如果不加以處理，犯罪行為不會減少，她選區內就有很多竊盜案件。

她指出，法官對毒品的製造、運輸、販賣的量刑比例，很多是輕輕放過，希望林全可以向司法院反映民意。

林全說，有注意到毒品氾濫問題變嚴重，對於製造、販賣毒品的違法行為，政府立場就是重罰，但對吸食者部分，則是希望能夠建立制度，協助吸食者遠離毒品、回歸正常社會。

法務部長邱太三也說，法務部除了會積極查緝毒品之外，也會強化勒戒相關作為。1060328

(中央社)