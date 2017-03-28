派出所旁收賄 巡佐護航色情護膚遭判5年

高市新興區1家暗藏春色的SPA護膚店，因不堪警方密集臨檢取締，找上曾任民代助理的葉男當白手套，按月行賄新興分局中山路派出所王姓巡佐3萬元，由王通風報信；高雄地方法院審結，王男前後收賄9次共27萬元，甚至還明目張膽約在派出所旁交付，依貪污罪判他5年、褫奪公權3年。

高雄地檢署去年大動作偵辦賭博電玩案，檢調廉跟監卻意外發現葉男固定會在派出所外，交付東西給王姓巡佐，原以為葉也是在幫電玩業交際，沒想到，將葉、王2人收網逮捕後，才知原來是在幫1家轄區內的色情業者護航。

判決指出，經營護膚店的吳男(已歿，已獲檢方緩起訴)不堪警臨檢取締，透過友人找上葉男，並在2015年10月30日約出轄區巡佐王男見面，講好自11月起，每月拿3萬元，由葉男交付給王男，前後共9次。

法院審理指出，王姓巡佐坦承收賄，全數繳交賄款27萬元，並認為，王男9次悖職收受賄賂罪，每次犯罪所得財物未超過5萬，又因業者吳男積極尋覓管道行賄員警，並非王男主動向業者索取賄款，其違背職務手法大多單純怠於查報、取締，情節尚屬輕微。

另王男2次收賄期間，該SPA館仍遭警方密集臨檢，警方也在2016年4月19日查獲SPA館有從事半套性交易事實，認定王男影響犯罪偵查程度尚屬有限；法官雖認為，王身為警察，本應奉公守法，其行為敗壞警界風紀，損害社會大眾對警察公正性及廉潔性的信賴，但王知錯悔改，依貪汙罪判有期徒刑5年，褫奪公權3年。

白手套葉男則判有期徒1年2月、緩刑3年、褫奪公權1年，緩刑期間參加3場法治教育。全案仍可上訴。

(中時)