民調再創新低 川普支持率已跌至36％
美國總統川普推動醫改法案失敗後，美國27日公布的最新民調顯示，川普支持率支持率繼續下跌到36%，跌到上任以來的紀錄新低。
根據蓋洛普民調公司在24日到26日，共和黨醫改法案推動失敗後，對約1500位美國民眾所進行的調查顯示，川普的支持率繼續下跌到36%，創下他上任後的紀錄新低，不支持率則達到57%，相較於川普在兩個月前上任時，他還曾獲得46%的支持率。
美國全國商業經濟協會27日發布，對50位經濟學家所做的調查則顯示，如果減稅和基建設施投資方案能在今年通過，美國今明兩年的經濟會加速增長，分別達到2.3%和2.5%，高於去年1.6%的增速，但仍遠低於川普所提出3%到4%的增長目標。
多數經濟學家預期，美國國會可望在今年下半年通過減稅方案，不過也有2成經濟學家認為會推遲到明年，至於基礎建設投資計畫即使在今年通過，也要到明年才會對經濟產生刺激效果。此外更有高達7成的經濟學家認為，金融市場對於川普政策的影響過於樂觀，上周五共和黨被迫取消醫改法案投票，被視為是川普上任以來遭到的最大挫敗，也讓美股三大指數，創下今年以來的最大單周跌幅。
(旺報)
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