4月連假殺很大，千葉火鍋第二人5折

4月連假到千葉火鍋消費，可享第2人開鍋5折優惠。(圖／千葉火鍋)

千葉火鍋店內有5大主題料理區，可讓客人自由取食食吃到飽飽。(圖／千葉火鍋)

千葉火鍋搶4月連假外食消費機，全台連鎖門市（中華店、桃園店、基隆店不適用)祭出「省錢終極戰」活動促銷，自3/29日起至4/28止，消費者結帳時憑臉書EDM，成人開鍋第二人享有5折優惠，希望喜歡啖鍋的朋友邀揪家人、邀好友逗陣吃千葉。

此外，4/17日起至5/12到千葉火鍋消費，只要和小千小葉拍照打卡，有機會抽中BH高級按摩椅乙台，還有超過百樣BH超值商品，讓你打卡就有機會免費帶回家。

千葉火鍋標榜食材新鮮、多樣，不僅肉品、海鮮、蔬果、火鍋料多達100種，還有高達10種以上獨家湯頭，另外有超過5個各式料理區，如：隨季節更換的熟食料理區、手做茶飲吧、沙拉吧、鐵板燒區和多樣、飲料、冰品、甜點區，以自助不限量吃到飽的形式，讓喜歡吃火鍋的朋友自行挑選。同時，千葉火鍋並會不定期推出假日歡樂活動，打造最快樂的用餐環境，吸引消費者上門。

(工商)