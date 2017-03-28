強化海域島嶼防衛 日國防預算大增2百億
日本參眾兩院昨日審核今年度總預算，在執政的自民與公明黨強勢主導下，批准94兆4547億日圓（約25.97兆台幣）的創新高預算案，其中在防衛預算上，日本為強化週邊海域、島嶼防守以及北韓可能的飛彈攻擊，預計將新添6架F-35A戰機（F-35 Lightning II）等多項武器，並於宮古島和奄美大島海域增設警備隊，讓整體國防預算增加1.4%，比去年多出720億日圓（約198億台幣）。
據日本NHK新聞報導，日本參眾兩院於昨日批准今年度政府總預算，以94兆4547億日圓（約25.97兆台幣）再創新高，除了防衛經費外，高齡化產生的大筆社會福利經費也相當可觀。面臨大陸在海上崛起、島嶼巡防安全和北韓屢屢飛彈威脅，日本決議添購多艘潛艦、護衛艦、攔截飛彈系統、戰鬥車和F-35A戰機，並新成立南邊宮古島與奄美大島的警備隊，讓防衛預算較去年增加720億日圓（約198億台幣）。但面對川普（Donald Trump）曖昧不明的態度與沖繩基地遷移議題，仍將是今年日本國內防衛項目中兩大未明之處。
川普上台後，不斷提及要盟邦增付所謂協防「保護費」，曾令安倍晉三（Shinzo Abe）首相一度恐懼不已，但相較於此，日本在東海與大陸的海權競爭、與南韓的獨島（竹島）主權之爭、與北韓之間屢屢飛彈威脅，都使日本逐漸走上「國家正常化」的道路，多次嘗試要凍結或廢止當前和平憲法的軍備限制，將自衛隊擴編為正式軍隊。
除了外來隱憂，日本政府的總預算案還有一項根本性的問題，今年的歲入總收入97兆4547億日圓（約26.8兆台幣）中，有超過1/3的比例來自於政府公債，如此危險的財務收入，終將引發整體財政問題。
(中時電子報)
文章來源：平成２９年度予算 参院本会議で可決・成立
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