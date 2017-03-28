杜絕害蟲 荔枝椿象防治講座開始報名

荔枝椿象因會刺吸植物的嫩芽、嫩梢、花穗及幼果，導致果樹落花、落果，近年已成為最令農友苦惱的入侵害蟲；為教導農友防治方法，農業局將於4月5日在陽明市政大樓辦理荔枝椿象防治講座，邀請專業講師介紹防範荔枝椿象的生物及化學防治方法，完全免費，即日起開放報名，歡迎農友踴躍參加。

農業局長王俊雄說，荔枝椿象屬椿科動物，別名臭屁蟲、臭椿象、石背，平日喜歡棲息於荔枝樹上，但近幾年發現除荔枝外，龍眼、無患子及台灣欒樹等無患子科植物上也有其蹤影。

因荔枝椿象會刺吸上列植物的嫩芽、嫩梢、花穗及幼果，導致果樹落花、落果，嫩枝及幼果枯萎、果皮黑化，大大衝擊國內龍眼及荔枝產業，危及農民生計；此外，荔枝椿象受到驚嚇還會噴出臭液，如果不慎觸碰會引發皮膚灼燒感，甚至潰爛。

王俊雄指出，近年荔枝椿象已成為最令農友苦惱的害蟲，現在正是荔枝椿象產卵最密集的時節，為協助農民防治，農業局將辦理荔枝椿象防治講座，邀請苗栗區農業改良場助理研究員吳怡慧介紹生物防治方法，也邀請農試所助理研究員黃毓斌介紹化學防治方式，期能在荔枝椿象出現高峰前輔導農民進行防治作業。

講座時間為4月5日上午8時30分至11時40分，地點在陽明市政大樓5樓大禮堂，課程全程上完人員可受頒結訓證明書，報名及相關詳細資訊請上網站查詢。

(中時)