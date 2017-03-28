印度女嬰遭活埋 村民發現急送醫
印度官員表示，東部發生新生女嬰被活埋獲村民拯救事件，再度將印度殺害女嬰問題推上檯面。
法新社報導，據信剛出生不超過6小時的女嬰被埋在1個田裡的淺沙坑裡任其死去，直到有人路過發現她露出地面的雙腳。
官員指出，這名女嬰在窮困的奧里薩省加普（Jajpur）地區被發現，已緊急送往醫院，目前正在接受觀察。
加普衛生局長潘尼格拉西（Fanindra Kumar Panigrahi）告訴法新社：「她現在很好，所有數值正常，她是足月的嬰兒，重約2．5公斤。」
他說：「她的臍帶完整無缺，身體還包覆著胎衣。」
醫院人員將她取名為達莉蒂（Dharitri），梵語的意思是「地球」。
一旦醫院允許女嬰離開，她將被送往國家兒童福利委員會。
警方告訴法新社，他們懷疑這名新生兒可能因為她的性別被自己的父母，或是遭未婚媽媽遺棄。（譯者：中央社許湘欣）1060328
(中央社)
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