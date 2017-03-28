MLB》3度重演冠軍戰對決 印地安人克小熊

沙拉薩一夫當關，率印地安人擊敗小熊。(美聯社資料照)

去年世界大賽印地安人遭小熊逆轉，想必是很不服氣，如今戰力升級的他們，28日春訓熱身賽與小熊最後一次交手，推出全主力應戰，完全不給小熊機會，開賽後也一路保持領先，儘管小熊有捕手康崔拉斯(Willson Contreras)雙響炮助拳，最後仍讓印地安人以4比3留住勝利，熱身賽三度交手以2勝1和完勝小熊。

此役賽前，小熊與印隊熱身賽曾兩度交手，由印地安人取得1勝1和優勢。此役雙方第三度碰頭，印隊靠著沙拉薩(Danny Salazar)一夫當關，5.2局失2分、狂飆9K的好投帶領，加上2下英卡納西昂(Edwin Encarnacion)二壘安打帶動3分攻勢，以及艾爾孟泰(Abraham Almonte)5下的陽春炮，助印隊漂亮拿下勝利。

反觀小熊總教練麥登(Joe Maddon)想出奇招，讓前役扛開路先鋒打得精采的雷佐(Anthony Rizzo)回歸中心打線，改讓席瓦伯(Kyle Schwarber)擔任1棒，同時嘗試讓拜耶茲(Javier Baez)扛4棒，未料這樣一動，雖整場敲出7安、得3分看來不差，但全隊僅4人敲安，其中1支還出自投手列斯特之手，打線熄火最後也種下敗因。

「康崔拉斯太特別了！」小熊打擊不振仍能緊咬比分，多虧擊出雙響炮的康崔拉斯，這也讓列斯特讚不絕口，「他絕對有本事扛起中心打線，發揮保護雷佐跟布萊嚴(Kris Bryant)的作用，他們不能毫無思考的跟他對決。」第五年參與春訓的康崔拉斯，以打擊率3成40、5轟的成績，寫下熱身賽出戰超過10場所繳出的最佳表現。

不過印隊雖勝出，但這組上屆世界大賽的對決，卻只吸引1萬1624名觀眾，比去年兩隊3月19日對決時還來得少；總教練法蘭柯納(Terry Francona)認為，是氣候當地炎熱的天氣導致的結果，「我們已經習慣了，他們(小熊)則看起來缺乏活力，如果能在晚場比賽，也會吸引比較多人潮，對我們都會有益處。」

(中時電子報)