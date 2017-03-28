康寧大學許秀娟冬季特奧 穿金戴銀凱旋歸
康寧大學餐飲系夜間部一年級學生許秀娟，參加2017奧地利冬季世界特殊奧林匹克運動會，不負眾望穿金戴銀凱旋歸國；儘管賽前因車禍受傷，但得獎心切的她，比賽充分發揮爆發力，打敗體格占優勢的外國選手，在競賽滑冰項目奪得1金1銀佳績。
此趟賽事前，許秀娟因放學途中車禍，雙腳受傷，一度擔心影響比賽，所幸，戰力未受影響。她說，一上場就發現自己體格與外國選手差很多，善用爆發力一路領先，果真在333公尺項目奪金，參加777公尺也一馬當先，可惜，中場因緊張且腳麻，被體格高大的香港選手超越，接近終點線時雖全力衝刺，仍落後約0.3秒，僅獲銀牌。
我國特奧代表隊27日返抵國門，獲得總統蔡英文接見，許秀娟昨晚才回到台南，今天一早馬上回康寧大學向師長報告比賽結果，康大師生對她的傑出表現都感到與有榮焉，由創新學院院長郭勝豐代表向她獻花。
許秀娟是身心障礙者，家境清寒，半工半讀，也是家裡經濟支柱，她說，接下來仍會以學業為重，不過，滑冰是她的興趣，她會繼續練習，日後如果有機會，仍願意爭取代表國家參加特奧比賽。餐飲系主任張秀杏表示，許秀娟求學很認真，學校會全力教育她，希望能幫助她靠一技之長，改善家庭經濟。
許秀娟曾代表國家參加中國大陸上海、韓國平昌、美國洛衫磯特奧滑冰賽，都得到獎牌，尤其，2007年10月，年僅10歲的她參加上海夏季特奧，一鳴驚人，在輪鞋300公尺競速項目領先中國大陸2名強勁對手，摘下了金牌，令在場所有人刮目相看。
去年全國特奧融合花式、競速滑冰競賽暨儲訓選手選拔賽，許秀娟在300公尺冰刀競速項目拿下第1名，獲選2017奧地利特奧滑冰賽國手，這是她首次參加特奧冰刀競速賽。
(中時)
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