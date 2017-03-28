NBA》馬里昂感受高雄熱情 笑談教練丹托尼
前NBA球星馬里昂應「國泰NBA YOUTH MADNESS」之邀，展開5天台灣之旅，今前往高雄師範大學體育館進行交流，首度來到高雄的他，感受到南台灣熱情，還到了高雄港邊享受海港風情。他面對高師大學生的提問，都耐心作答，更盡量滿足學生要求，展現NBA球星的親和力。
台灣NBA資訊與風氣極盛，馬里昂面對專業問題一一接招，首先就是有關前教練丹托尼，他被問到當時效力的太陽隊由丹托尼執教，若與現在丹托尼執教的火箭隊交手，哪支球隊會拿下勝利，他毫不猶疑地回答：「當然是太陽隊！完全不用懷疑。」有趣回答讓全場學生笑開懷。
馬里昂詼諧回應有關丹托尼的問題，但被問到NBA生涯的遺憾，儘管他曾在2011年效力小牛時期奪下NBA總冠軍，但過去曾以防守著稱的他仍強調，生涯就是缺了一座最佳防守球員的獎項，他自信地說：「若是我能獲獎，我相信絕對不只一座。」
「我是一個喜愛競爭的球員，喜歡不斷接受挑戰。」NBA生涯16個球季的馬里昂，被問到如何克服低潮時表示，球員總是會遭遇這樣的時刻，但必須要努力克服，他說：「我的方式就是跟一群具有正能量的人一同相處，去突破困境。」
馬里昂在台灣的行程滿滿，今結束在高雄行程後，明天將前往中興大學繼續球場巡禮，接下來還將參加教練講習，以及出席華航特地舉辦的球迷活動。
(中時電子報)
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