余天釋懷恩怨急訪豬哥亮 朱延平不願打擾
綜藝天王豬哥亮對抗大腸癌多年，今(28日)傳出病危，稍早他與女兒謝金發出聯合聲明，表示仍在治療中，希望外界能給靜養空間。而和豬哥亮3年前傳心結的余天，剛剛得知此事後，表示會找時間探病，並形容和豬哥亮「都老朋友這麼久了」，兩人之間早就「沒什麼事」。
據《蘋果日報》報導，2012年豬哥亮與余天因節目失言風波傳出鬧心結、斷聯，今豬哥亮傳出病重，余天放下昔日恩怨，坦言會安排時間去探望豬哥亮，解釋兩人相識幾十年，本來就沒事，也說先前曾主動聯繫豬哥亮，但對方沒接到電話。
導演朱延平則透露，豬哥亮目前休養中，不開放探望，自己也不想打擾他，讚譽豬哥亮是「台灣國寶」，希望社會大眾好好珍惜。王彩樺表示，去年豬哥亮化療前，有和苗可麗探望過他，送食物、陪聊天逗豬大哥開心，今看到新聞很驚訝，「希望豬大哥可以快點好起來」。
(中時電子報)
關鍵字：豬哥亮
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