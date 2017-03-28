俄銀行透露：主管去年曾與川普女婿會面

我要評比

因俄羅斯入侵烏克蘭而遭西方經濟制裁的1家俄國銀行今天披露，該行主管去年12月曾與現任白宮首席顧問、美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）見過面。

調查俄國疑似涉入美國總統大選的參議院委員會要求與川普的助理面談，其中包括與川普女兒結婚的36歲庫許納在內，他已同意出面作證。

庫許納之前承認去年12月與俄駐華府大使見面，然而今天傳出俄羅斯國有開發銀行（Vnesheconombank，VEB）主管在去年銀行巡迴說明會時與庫許納見面談話。

VEB在電郵聲明中指出，在準備作為銀行新策略下，該行主管與歐洲、亞洲和美洲金融機構的代表見面。

VEB表示，巡迴說明會與「一些美國最大型銀行和商業機構的代表見面，包括庫許納公司（Kushner Companies）的負責人庫許納在內。」不過VEB不願說明會面地點和日期。

目前無法立即取得庫許納對此置評。（譯者：中央社徐睿承）1060328

(中央社)