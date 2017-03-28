搭機返台機場翻牆闖關得逞 警追通緝犯

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39歲的趙姓男通緝犯昨天深夜搭乘華航班機抵高雄國際機場，打開空橋逃生窗跳下機坪，翻越機場圍籬闖關入境得逞，高雄航警分局漏夜查緝未果，已通報高市警方協助追緝。

航警高雄分局指出，趙男是高雄地檢署發布的毒品及詐欺通緝犯，昨天深夜搭乘華航CI-592班機由北京返回高雄後，一度逗留空橋，至同機旅客下機後，擅自開啟空橋逃生窗，跳下27號機坪，步行至機場西側免稅商店昇恆昌旁圍牆，翻越圍牆上鐵絲網圍籬，進入員工停車場，從停車場逃離機場。

航警高雄分局說，趙男開啟空橋逃生窗，航站中控有警示，也有顯示畫面，中控人員除通報航警並全程密切注意其動向；警方隨即趕到但趙男早已逃之夭夭。

航警及移民署高雄國境事務大隊隨即查出這名闖關旅客身分是趙男後，即漏夜展開查緝。

航警高雄分局說，經漏夜沿趙男逃離機場動線搜尋都未見人影，警方並連夜到附近高雄市立小港醫院、趙男住所、戶籍地址查訪直到今天凌晨2時仍未果。

航警高雄分局表示，趙男身材瘦高、著深色衣服及外套，他戴的帽子有毛邊。1060328

(中央社)