搭機返台機場翻牆闖關得逞 警追通緝犯
39歲的趙姓男通緝犯昨天深夜搭乘華航班機抵高雄國際機場，打開空橋逃生窗跳下機坪，翻越機場圍籬闖關入境得逞，高雄航警分局漏夜查緝未果，已通報高市警方協助追緝。
航警高雄分局指出，趙男是高雄地檢署發布的毒品及詐欺通緝犯，昨天深夜搭乘華航CI-592班機由北京返回高雄後，一度逗留空橋，至同機旅客下機後，擅自開啟空橋逃生窗，跳下27號機坪，步行至機場西側免稅商店昇恆昌旁圍牆，翻越圍牆上鐵絲網圍籬，進入員工停車場，從停車場逃離機場。
航警高雄分局說，趙男開啟空橋逃生窗，航站中控有警示，也有顯示畫面，中控人員除通報航警並全程密切注意其動向；警方隨即趕到但趙男早已逃之夭夭。
航警及移民署高雄國境事務大隊隨即查出這名闖關旅客身分是趙男後，即漏夜展開查緝。
航警高雄分局說，經漏夜沿趙男逃離機場動線搜尋都未見人影，警方並連夜到附近高雄市立小港醫院、趙男住所、戶籍地址查訪直到今天凌晨2時仍未果。
航警高雄分局表示，趙男身材瘦高、著深色衣服及外套，他戴的帽子有毛邊。1060328
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。