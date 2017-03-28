校正公電（CAP 037號）

我要評比

CAP 037號標題「參加模擬聯合國會議 台灣學子獲獎肯定」，文內導言第4行、第2段第4行及第3段第4行「台科大」，均請改為「北科大」。

CAP 037號校正後全文如下：

參加模擬聯合國會議 台灣學子獲獎肯定中華民國雖非聯合國會員國，但連續第11年參加美國全國模擬聯合國會議（NMUN)，今年計有5所大學院近60名學生組團參與，台大、政大、北科大獲最佳立場文件等獎，表現優異。

今年美國全國模擬聯合國會議（National Model U.N.）分二階段辦理，首階段從3月19日至23日，第二階段從4月9日到13日在紐約舉行，全球數千名學生參與，台大、政大、北科大及東吳大學參加第一階段會議，實踐大學參與第二階段會議。

其中，台大在聯合國大會扮演紐西蘭角色，安理會裡代表法國，分獲榮譽團體獎、最佳代表獎，還有3個「最佳立場文件獎」。政大扮演印尼，安理會模擬代表瑞典，也獲最佳立場文件獎。北科大扮演斯里蘭卡，模擬出席聯合國國際原子能總署（IAEA）則獲最佳立場文件獎，表現相當優異。

政大團團長、政大國際事務學院外交政策研究中心主任黃奎博認為，透過參加模擬聯合國會議機會，讓國內學子實際瞭解聯合國議事運作，擴展國際視野，也為出席或參與國際會議、活動培養學習經驗。

駐紐約台北經文處長徐儷文曾與台灣學子茶敘，交換出席國際會議經驗，台灣代表團也利用機會與聯合國發展總署（UNDP）官員晤談，並拜會卡內基道德與國際事務委員會（CCEIA）等機構。1060328

(中央社)