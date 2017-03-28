為了活動中心 李俊毅攜藍議員告賴清德瀆職

台南市政府將於安平區怡平里活動中心設置智慧交通中心，引起里民反彈，怡平里長蔡錦庭、前民進黨副祕書長李俊毅與國民黨議員盧崑福今天上午日到台南檢署控告賴清德及相關局處涉嫌瀆職圖利、利用公務人員身分妨害自由、毀損等罪。

李俊毅坦言，有人勸他不要和賴清德對立，但此案沒有政治操作及選舉利益，「我愛賴市長，但更愛台南市民」，市政建設一旦妨礙市民權益，他一定站在市民這邊。

李俊毅說，活動中心是內政部預算補助興建，使用目的只有兩個，一是作為市場、二是作為活動中心使用，但市府不依程序，在沒有內政部核發公文下，就違法強行拆除達到使用目的變更，違反相關行政程序，2月下旬將里活動中心圍籬封鎖、強行拆掉內部裝潢設施。

他強調，提告是不得已的手段，捍衛里民的權益是不分黨派，要跨越政黨，面對市府一意孤行的違法作為，這是必須採取的保護措施，他歡迎市府和當地居民協調，暫停行政作為，他說，此案最佳解決方法，就是原建物及公園不動，市府另覓其他閒置建物設立智慧交通中心。

盧崑福說，怡平里活動中心是使用率很高的活動中心，既然智交中心這麼重要，為何賴市長上任6年一直不處理？如今，里民權益受損，他當然要替里民發聲，請市府另覓適合地點。

蔡錦庭駁斥，自己從頭到尾反對此案，只曾出席活動中心設計標擔任審查委員。市府卻聲稱他支持此案。

民政局長陳宗彥表示，智交中心設在怡平里，事前已考量過多個方案，此案是在經費有限、活化公有建築與迫切交通行控效益下的決定，曾與蔡里長多次溝通，且市府已協助設置臨時活動中心，並興建新的活動中心。

(中時)