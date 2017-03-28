姜阿新故宅修復工程動工 營造台三線最浪漫故事

客委會主委李永得今上午出席姜阿新故宅修復工程動工儀式，指出姜家人故事值得拍成大河劇。（莊旻靜攝）

姜阿新的孫女婿黃雍熙（左起）、孫女廖惠慶、姜惠琳，以及姜蒂玉（右）及她夫婿吳錫斌（右二），對故宅充滿感情。（莊旻靜攝）

姜阿新的女兒姜麗芝（第一排左二）、女婿廖運潘（第一排右二）今皆出席修復工程動工儀式。（莊旻靜攝）

姜阿新故宅歷經半世紀，重回姜家人手中，今舉辦修復工程動工儀式，將循原樣修復。（莊旻靜攝）

姜阿新的孫女婿吳錫斌（左）向新竹縣長邱鏡淳（右），介紹掛在故宅內的姜阿新親筆字。（莊旻靜攝）

新竹縣長邱鏡淳（右四）與姜蒂玉（右起）、姜麗芝、廖運潘，以及姜惠琳（左起）、吳錫斌、黃雍熙、廖惠慶等姜家人合影。（莊旻靜攝）

北埔鄉「姜阿新故宅」為茶葉大王姜阿新在1940年代，為了接待外賓而興建的洋樓，因企業衰落而抵押給銀行，在近半世紀後，由姜阿新的孫女募資買回產權，因建物年久失修，客委會、新竹縣政府補助，及姜家人出資，將循原樣修復，預計明年完工，今天（28日）客委會主委李永得、新竹縣長邱鏡淳皆出席動工儀式，更讚姜家人的故事「可拍成台灣大河劇」。

姜阿新有「茶虎」之名，1940年代籌組永光公司，拓展他的茶葉王國，姜阿新女兒姜麗芝與廖運潘先生結婚，孫女姜蒂玉、廖惠慶、姜惠琳等人均在姜阿新故宅出生、長大，對老屋具有深刻的感情，姜蒂玉回憶，她13歲離開老家時，在心中埋下「總有一天要買回」的想法，半世紀後終於如願。

姜阿新故宅當時抵押給合作金庫，並由新光集團在1995年承租，並聘請建築師修復，成立金廣福文教基金會，開放遊客預約參觀。後姜家後代得知合作金庫將標售老屋，2012年時由姜惠琳作為代表，以當年抵押金的一百倍標得，姜家人重回故宅。

「老屋會呼喚人！」姜蒂玉的夫婿吳錫斌表示，兩夫妻現常駐北埔，情牽老屋。由於故宅年久失修，出現滲水狀況，由客委會補助2968萬、縣府補助212萬、所有權人籌353萬，委託薛琴建築師事務所設計，今天上午動工，預計2018年3月完工，屆時將開放參觀。薛琴也表示，該故宅為英國式建築，因滲水導致天花板剝落，將循原樣修復，保留老屋的美麗。

李永得出席動土儀式時表示，姜家與姜阿新故宅的故事十分動人，是浪漫台三線中「最浪漫的地點」，邱鏡淳也指，姜阿新故宅為縣定古蹟，當時新光集團承租亦十分用心。新竹縣府秘書長蔡榮光表示，姜阿新故宅為洋樓建築，未來修復更值得期待。北埔鄉長姜良明表示，姜阿新故宅是當地重要地標，許多電視劇如幾度夕陽紅等，都曾在此取景。

姜惠琳如今是如新集團大中華區總裁，她致詞時提及，永光公司解散超過50年，當年的員工及後代仍年年與姜家人聚餐，顯見當時的感情，以及她的祖父姜阿新、父母廖運潘、姜麗芝的人品，讓1間公司解散半世紀，仍具有凝聚力。

今天廖運潘、姜麗芝一同出席動工儀式，姜麗芝年餘8旬仍美麗優雅，其女姜蒂玉、廖惠慶、姜惠琳以及女婿吳錫斌、黃雍熙等人均出席動工儀式，吳錫斌也向邱鏡淳介紹姜阿新手寫的《陋室銘》，凸顯姜阿新從興盛到中衰時的心情寫照，邱鏡淳也表示，能與姜家後代合影，將收錄於縣誌。

(中時)