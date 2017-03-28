貨櫃車國道3自撞 司機一度受困車內

大型貨櫃車自撞右側隧道的牆壁，車頭全毀，司機一度受困車內，警消前往救援。（葉書宏翻攝）

大型貨櫃車自撞右側隧道的牆壁，車頭全毀，司機一度受困車內，警消前往救援。（葉書宏翻攝）

大型貨櫃車自撞右側隧道的牆壁，車頭全毀，司機一度受困車內，警消前往救援。（葉書宏翻攝）

大型貨櫃車自撞右側隧道的牆壁，車頭全毀，司機一度受困車內，警消前往救援。（葉書宏翻攝）

大型貨櫃車自撞右側隧道的牆壁，車頭全毀，司機一度受困車內，警消前往救援。（葉書宏翻攝）

國道三號南下28.4K處今（28日）下午1時許驚傳車禍意外，一輛大型貨櫃車自撞右側隧道的牆壁，車頭全毀，司機一度受困車內，警消派出9輛救災車前往救援，目前已經司機救出送醫急救，現場僅剩下單線道可通行，警方呼籲用路人多加注意，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時)