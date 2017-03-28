挺同反同團體 高市議會內外隔空交火

多位高雄市議員力挺家長，反對不當教材入校園。（李義攝）

家長團體從法律、醫學、道德等各面向，力抗不當教材入校園。（李義攝）

家長舉標語表達反對不當教材入校園。（李義攝）

挺同團體在議會外召開記者會。（李義攝）

高雄市反同挺同團體28日分別在高雄市議會內外召開記者會，隔空交火；反同家長團體要求不當教材退出國中小校園，「使兒童相信改變性別是正常的教育政策＝虐待兒童」，挺同團體則訴求教育是讓孩能思考有判斷力。

數百位家長與高雄市監督不當教材家長聯盟，齊聲高喊「給我品格教育，不當教材退出國中小校園」。

與會家長王玲醫師表示，周遭也有不少跨性別的朋友，因孩子會質疑對同志沒有同理心，而決定從醫師專業發聲，指同志等並非性別光譜上主流，還引述2017年美國兒科醫學會研究「使兒童相信改變性別是正常的教育政策＝虐待兒童」。

有法學博士的國小家長趙哲一更痛批，實施13年的性平法是違憲，國民教育法也說家長有參與權利，教育部教育局應讓家長參與。與會的藍綠議員也紛紛表態力挺，反對不當教材進入校園。

與會的教育局副局長黃盟惠說選用教材，有審查把機機制，家長若發現有具體不當案例，可向教育局反映。家長們則表示無法接受，高喊「沒有把關」，批評官式說法。

場外的挺同團體，因未申請集會，被警方阻隔在議會外一隅，高舉彩虹旗及「不要勇出櫃，而要打破櫃子」、「性平教育就是品格教育」標語。

人本教育基金會、女性權益促進會等團體大聲疾呼，請別汙名化性別平等教育。

(中時)