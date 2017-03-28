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挺同反同團體 高市議會內外隔空交火

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挺同反同高雄市議會內外開記者會隔空交火
多位高雄市議員力挺家長，反對不當教材入校園。（李義攝）
挺同反同高雄市議會內外開記者會隔空交火
家長團體從法律、醫學、道德等各面向，力抗不當教材入校園。（李義攝）
挺同反同高雄市議會內外開記者會隔空交火
家長舉標語表達反對不當教材入校園。（李義攝）
挺同反同高雄市議會內外開記者會隔空交火
挺同團體在議會外召開記者會。（李義攝）

高雄市反同挺同團體28日分別在高雄市議會內外召開記者會，隔空交火；反同家長團體要求不當教材退出國中小校園，「使兒童相信改變性別是正常的教育政策＝虐待兒童」，挺同團體則訴求教育是讓孩能思考有判斷力。

數百位家長與高雄市監督不當教材家長聯盟，齊聲高喊「給我品格教育，不當教材退出國中小校園」。

與會家長王玲醫師表示，周遭也有不少跨性別的朋友，因孩子會質疑對同志沒有同理心，而決定從醫師專業發聲，指同志等並非性別光譜上主流，還引述2017年美國兒科醫學會研究「使兒童相信改變性別是正常的教育政策＝虐待兒童」。

有法學博士的國小家長趙哲一更痛批，實施13年的性平法是違憲，國民教育法也說家長有參與權利，教育部教育局應讓家長參與。與會的藍綠議員也紛紛表態力挺，反對不當教材進入校園。

與會的教育局副局長黃盟惠說選用教材，有審查把機機制，家長若發現有具體不當案例，可向教育局反映。家長們則表示無法接受，高喊「沒有把關」，批評官式說法。

場外的挺同團體，因未申請集會，被警方阻隔在議會外一隅，高舉彩虹旗及「不要勇出櫃，而要打破櫃子」、「性平教育就是品格教育」標語。

人本教育基金會、女性權益促進會等團體大聲疾呼，請別汙名化性別平等教育。

(中時)

關鍵字：高雄市議會高雄市監督不當教材家長聯盟人本教育基金會女性權益促進會反同挺同
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