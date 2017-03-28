中市召募270名「資收大軍」弱勢優先錄取

我要評比

全球原物料價格下滑，影響資源回收物回收價格，導致資收個體戶收入下降！台中市政府將採「以工代賑」方式，召募270名「資收大軍」協助從事回收分類及環境清潔維護工作。最高月薪3325元，享勞保，盼藉此提升全市資源回收率，同時照顧弱勢族群。

環保局指出，資源物變賣價格下跌，因此藉由「以工代賑」方式，聘請270名位個體回收戶，補貼其經濟收入。工資每小時薪資133元，每月最高工時25小時，合計最高月薪達3325元(依實際工時給付)，享勞保，但須繳自付233元。

工作期間為上工日開始至今年底止，主要協助各區清潔隊、寶之林、餘樂園或各里希望資收站，進行資收物分類及環境清潔維護工作。共有270個名額，凡從事撿拾資源回收物的資收個體戶皆可報名，中低收入戶和弱勢族群(殘障者或單親家庭)優先錄取。

環保局表示，符合進用資格者可持身分證明文件，即日起至環保局各區清潔隊、環境設施大隊參加面試，名額有限，錄取額滿為止。洽詢電話：04-22289111分機66413陳先生或吳先生；各區清潔隊報名電話網址。

(中時)