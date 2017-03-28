謝金燕伴父3天3夜 豬哥亮終於見到19歲孫

18年不相往來，豬哥亮與謝金燕父女關係破冰。(本報系資料照)

罹患大腸癌末期的豬哥亮，今日傳出病危消息，後來經紀公司澄清謠言，表示豬哥亮目前狀況穩定，家人也澄清一切只是誤傳；不過他與女兒謝金燕的關係也因此破冰，謝金燕被曝在第一時間趕赴醫院，還帶著19歲兒子去見豬哥亮，一家人感人大團圓。

謝金燕繼與父親豬哥亮發出共同聲明，指自己正在陪伴父親治療，也互道對不起，父女在病榻前冰釋前嫌，之後《蘋果日報》報導，指謝金燕擔心父親病情，在病房守候長達3天3夜，細心照料豬哥亮，還帶了19歲兒子一起探望，一家人終於團圓。

另外聯合報也報導，豬哥亮很開心謝金燕姊妹都陪在身邊，還特地交代醫護人員，希望不要曝光女兒行蹤，姊妹倆也被直擊多次來回醫院，回家換洗，被推測應是不想被媽媽發現。但後來家裡又有人幫姊妹倆送換洗衣物來醫院，看來媽媽已經知情，也能諒解女兒想守候爸爸的心意。

(中時電子報)