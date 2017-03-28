南非反種族隔離鬥士卡特拉達逝世 享壽87歲

卡特拉達2013年時參加前總統曼德拉的喪禮。(圖/美聯社)

南非反種族隔離制度鬥士卡特拉達(Ahmed Kathrada)，這個月初因為腦部血栓住進醫院，在今天上午於約翰尼斯堡(Johannesburg)過世，享壽87歲。他一生致力於對抗南非的種族隔離制度，也因反對政府和南非前總統曼德拉(Nelson Mandela)一起被捕，在獄中度過大半人生才被釋放，而他出獄之後曾擔任國會議員及總統顧問。

據《美聯社》報導，卡特拉達基金會證實了這項消息，基金會的執行長巴頓(Neeshan Balton)表示：「卡特拉達激勵了全世界各地的數百萬人，這是非洲民族會議、解放運動以及整個南非的一大損失」。

(中時電子報)