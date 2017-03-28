才認戀皮帶千金 傳余文樂揪美女遊泰？

余文樂日前大方認戀王棠云。（圖／取自lok666、sarah9_23 IG）

網友爆料在泰國偶遇余文樂。（圖／翻攝自娛評王微博）

網友稱余文樂遊泰國，身邊不見女友。（圖／翻攝自娛評王微博）

其他網友認為關於余文樂爆料只是謠言。（圖／翻攝自娛評王微博）

香港男神余文樂去年底認戀台灣皮帶千金王棠云，日前他來台宣傳新片，問是否已認定女友？他脫口：「我是被逼的，因為被拍到了嘛！我們就3個月，你們不要想太多」，之後又為保護女友，澄清說錯話，令粉絲大讚超MAN，沒想到今(28日)大陸八卦微博爆料在泰國撞見余文樂，身邊跟著幾位美女帥哥，但不見王棠云。

大陸八卦微博「娛評王」稍早爆料，稱：「泰國偶遇余文樂，有網友在泰國曼谷偶遇了余文樂，旁邊有個漂亮女生同行，不是女友王棠云」，並秀出對話截圖，可見該網友表示：「余文樂都在我這租車」。

消息一出，引發其他網友熱議，紛紛說：「我的天哪，有點驚訝」、「據誰透露？不要聽風就是雨好嗎」，而余文樂方面對此暫未做出回應，爆料是真是假還有待釐清。

(中時電子報)