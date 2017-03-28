游泳的五大好處 雕塑體型與減緩壓力
又到了春暖花開的季節了，各地游泳池畔也開始陸續出現人潮，但有人想過游泳到底有那些好處嗎？現在告訴你游泳有五大好處，而其中就有讓女性朋友趨之若鶩的雕塑體型，以及現代人最渴望的減緩壓力。
任何運動都有其侷限性，有些是動作上的不平衡導致身體上某些部位負擔過重，進而發生運動傷害，而游泳運動則是所有運動對稱、均勻、平衡，兩腿擺動打水，能使雙腿勻稱修長，上肢的大量運動，肩膀、背部與臀部將充滿肌力，能幫助您雕塑出一副好身材。
現代文明人的工作壓力與日俱增，過度的緊繃神經將造成無形上的傷害，而人體中有70%的水分，因此對於水有著依賴性，人在水中只要做好安全措施就可以逐漸舒緩情緒，進而忘掉煩憂。
如果您的有疾病或是傷勢在身的話，醫師總是建議游泳是最佳方法，因為游泳可以改善心血管疾病、高血壓、高血脂、關節炎、頸椎、肥胖等慢性病，是最好的物理治療運動。
而游泳也是最全面性的運動，尤其是喜愛自由式與蛙式的朋友們，它能充分讓您的骨骼、關節、肌肉和神經達到運動效果，而且還能提高您的肺活量，提升免疫系統。
此外，游泳還是獨特的運動體位，它不向其他跑步、騎自行車或是籃球都要靠雙腿、雙腳不斷踩動，游泳是一種無支撐力的運動，靠著水的浮力撐起您的身體，藉由擺動有利於血液在全身的回流，只要不是高強度的來回游動，它是最佳有氧運動。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。