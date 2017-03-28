游泳的五大好處 雕塑體型與減緩壓力

高雄市自強創業協會主辦的「泳保安康～106年度自強游泳復健班」5日開訓，理事長鄭震崇和教練群細心照護學員，協助身障者利用游泳班復健。（高雄市自強創業協會提供）中央社記者陳朝福傳真 106年3月5日

又到了春暖花開的季節了，各地游泳池畔也開始陸續出現人潮，但有人想過游泳到底有那些好處嗎？現在告訴你游泳有五大好處，而其中就有讓女性朋友趨之若鶩的雕塑體型，以及現代人最渴望的減緩壓力。

任何運動都有其侷限性，有些是動作上的不平衡導致身體上某些部位負擔過重，進而發生運動傷害，而游泳運動則是所有運動對稱、均勻、平衡，兩腿擺動打水，能使雙腿勻稱修長，上肢的大量運動，肩膀、背部與臀部將充滿肌力，能幫助您雕塑出一副好身材。

現代文明人的工作壓力與日俱增，過度的緊繃神經將造成無形上的傷害，而人體中有70%的水分，因此對於水有著依賴性，人在水中只要做好安全措施就可以逐漸舒緩情緒，進而忘掉煩憂。

如果您的有疾病或是傷勢在身的話，醫師總是建議游泳是最佳方法，因為游泳可以改善心血管疾病、高血壓、高血脂、關節炎、頸椎、肥胖等慢性病，是最好的物理治療運動。

而游泳也是最全面性的運動，尤其是喜愛自由式與蛙式的朋友們，它能充分讓您的骨骼、關節、肌肉和神經達到運動效果，而且還能提高您的肺活量，提升免疫系統。

此外，游泳還是獨特的運動體位，它不向其他跑步、騎自行車或是籃球都要靠雙腿、雙腳不斷踩動，游泳是一種無支撐力的運動，靠著水的浮力撐起您的身體，藉由擺動有利於血液在全身的回流，只要不是高強度的來回游動，它是最佳有氧運動。

(中時電子報)