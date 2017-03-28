黃斑部病變不要怕 局部麻醉術後癒合快

新竹馬偕紀念醫院眼科團隊，針對黃斑部病變，以視網膜光學斷層掃描（OCT），進行最小切口的微創視網膜手術，過程僅局部麻醉，術後傷口小不必縫合，有效減輕不適感，4年來已服務2000人次，28日在院長蘇聰賢主持下，召開成果發表，他也向民眾喊話，「眼科在地醫療絕對安心」。

竹馬28日邀請黃斑部病變治癒患者，一同見證成果發表，由眼科主任蔡裕棋解說，他表示，黃斑部病變非常多種，尤其吸菸、高血壓、高血脂、近視高是高危險群，常見包括老年性黃斑部病變、糖尿病黃斑部病變、視網膜血管阻塞合併黃斑部水腫、黃斑部皺褶、黃斑部裂孔等種類。

他說，老年性黃斑部病變等因新生血管或水腫引起的病變，主要以眼球內注射抗血管新生藥物治療，若是黃斑部皺褶等因黃斑部上增生膜或拉扯引起的病變，則施行玻璃體切除合併薄膜撕除手術，院方引進最小切口的微創視網膜手術，僅5根頭髮寬度，全面採25G一次性器械，保持結膜的完整性，傷口恢復速度又快。

擁糖尿病史19年的47歲女患者，雙眼因嚴重糖尿病視網膜病變，合併玻璃體出血及牽引性視網膜剝離，視力嚴重減退，右眼0.08左眼0.04，眼科團隊給予雙眼微創玻璃體切除手術，術後視網膜成功復位，目前術後1年半，最佳矯正視力恢復至右眼0.7、左眼0.4。

蔡裕棋指出，除高危險群民眾，要定期檢查眼睛外，民眾平常可利用阿姆斯勒方格表或磁磚、窗框等直橫條排列的圖形自我檢查，以「睜一隻眼，閉一隻眼」方式單眼檢測，發現視力模糊、中心盲點、物品特別大或扭曲情形時，呼籲盡早就醫、治療。

(中時)