3人行到KTV開毒趴 不料半路遇警GG了

22歲劉姓男子邀21歲林姓男友人及20歲周姓女友人，一起前往KTV開毒趴歡唱，不料半路遇高市保大特警攔檢，因車內飄出濃濃K煙味，林男還因此緊張想屎遁，警要他先忍一忍，果真在車內查獲毒品，將3人帶回偵辦，劉男坦承毒品是他攜帶的，今將劉男送辦並採驗另2人尿液。

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(中時)