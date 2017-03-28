車上載滿啤酒 警盤查竟發現司機滿臉紅通通

35歲黃姓男子滿臉紅通通，遭警方攔查酒駕。（葉書宏翻攝）

35歲黃姓男子駕車小貨車滿載啤酒，24日下午1時許行經新北市中和區和平街，中和警分局安平派出所警員彭光義上前盤查，發現黃男滿臉紅通通，酒測值達0.26毫克，訊後被依公共危險罪移送法辦。

黃男到警局後相當懊悔，他說，知道自己做了最壞的示範，看著貨車上一箱箱還未送完的啤酒，痛下決心要好好戒酒。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)