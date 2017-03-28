澎湖輕旅遊微電影 呈現好吃好玩好風景
「2018世界最美麗海灣之國際組織年會」將在澎湖舉行，交通部觀光局今天舉行「澎湖輕旅遊微電影發表會」，為明年的國際活動暖身，呈現澎湖不同季節的好吃、好玩、好風景。
觀光局說，明年是海灣旅遊年，為迎接在澎湖舉辦的「2018世界最美麗海灣之國際組織年會」，先製作15分鐘的微電影，盼吸引更多遊客到澎湖體驗質樸人文、品味慢活、民風淳厚的輕旅遊。
微電影透過環島自行車手、美食部落客及生態攝影師三個不同角色人物的觀點，拍攝出他們所感受到不一樣的澎湖輕旅遊，呈現澎湖不同季節的好吃、好玩、好風景。
電影中自行車手選擇在下午出遊，感受不一樣氣溫、陽光、風勁的光景；美食部落客以尋找各項美食源頭心情，發掘澎湖真味背後的故事；熱愛探詢生態的攝影師，總是能在細微之處發現生命力或與眾不同之處，透過鏡頭展現澎湖之美。
觀光局說，微電影呈現出澎湖在不同季節的變化，不同型態的旅遊，呼應「季節在變，島嶼不歇」。1060328
(中央社)
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