阿根廷中醫公會新舊任會長交接
阿根廷中醫公會於當地時間3月17日晚上在吉祥龍餐廳舉行第13屆新舊任會長交接，計有駐阿根廷代表黃聯昇夫婦及阿根廷台灣僑民聯合會理事長楊振壽等20多人出席，活動熱絡且溫馨。
交接儀式開始，第12屆會長朱永吉首先致詞表示，阿根廷中醫公會在當地有很好的風評，感謝大家的辛勞及黃聯昇的支持，今後在新會長劉忠意的帶領下，相信會做的更好。
黃聯昇受邀致詞表示，中醫公會成立30年來對阿根廷僑界及當地做出相當多的貢獻，期盼新的理監事能夠秉持前30年的經驗，持續把中醫在阿根廷發揚光大，為僑界及阿根廷社會多做出一些貢獻，相信在各位經驗傳承及年輕一代的努力下，指日可待。
交接典禮在黃聯昇監交下，完成阿根廷中醫公會第13屆會長交接，黃聯昇並致贈賀函予新任會長劉忠意、監事長洪茂原、秘書黃奕仁，以及嘉勉卸任會長朱永吉與顧問梁永杰。
劉忠意表示，感謝朱永吉及團隊過去對僑社及當地的奉獻心力，未來將致力嘉惠僑社，並請多提出建議。1060328
(中央社)
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