議員指產後之家甲醛超標 業者：檢驗合格

我要評比

民進黨籍台北市議員簡舒培今天指出，林姓夫妻入住一晚要價新台幣1萬5000元的國泰產後護理之家，但甲醛濃度竟高達1.13ppm（標準0.08ppm）造成身體不適，且無法可管。

國泰產後護理之家受訪表示，民眾的指控是「不實指控」，已提供相關檢測數據供主管機關。關於甲醛，為照顧產後媽媽和新生兒衛生安全，降低感染，館內會使用大量酒精消毒，可能影響到甲醛濃度。但相關單位的檢驗，也都認定甲醛濃度合格，沒有問題。

簡舒培召開記者會表示，少子化時代來臨，現代人坐月子不吝惜砸重金，越是高價、民眾越趨之若鶩，但這些收費高昂，標榜「高水準」的照顧，到底能不能讓民眾得到妥善的照顧。

簡舒培指出，陳情的林姓夫妻1月15日入住每晚要價1萬5000元的國泰產後護理之家，住房25日總金額高達38萬元，但入住後卻聞到強烈的甲醛味，造成夫妻與友人孩童身體不適、過敏，但院方卻未積極處理。

簡舒培表示，經林姓夫妻持偵測器，發現入住的7樓室內甲醛濃度竟然高達1.13ppm，遠超過「室內空氣品質管理法」的容許標準0.08ppm，但因此法的公告對象並未包含坐月子中心，導致無法可管，呼籲衛福部應將產後之家、坐月子中心納入。

當事人林姓男子說，當時太太即將入住7樓新裝潢樓層時，曾去電詢問會不會有甲醛問題，當時國泰也保證沒問題，沒想到入住後甲醛問題嚴重，經多次反應，國泰院方也未積極聯繫，令人相當失望。

台北市衛生局醫護管理處副處長黃敬堯指出，將會行文衛福部，建請將護理機構納入公告對象，並在評鑑內容公布空氣品質檢測結果，也會找消保官、環保局去輔導這些機構，提供較佳的空氣品質。

勞動局表示，2月13日到場檢測，發現7F嬰兒室甲醛濃度為0.48ppm，8F嬰兒室0.91ppm、大廳0.14，均超過0.08ppm標準值。1060328

(中央社)