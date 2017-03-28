勞工盼調高加班上限 勞部：無關一例一休

彰化勞工們要求放寬每月加班46小時上限，勞動部政務次長郭國文今天表示，4月啟動輔導期，將輔導個別行業調配工時；也說調高加班上限與一例一休無直接相關。

彰化選區民進黨立委陳素月、黃秀芳、洪宗熠上午在立法院召開「勞工想加班、要工作；一例一休應更具彈性」記者會並接受彰化勞工代表的陳情。陳素月說，北部勞工傾向放假，中南部勞工希望加班，增加收入，期盼更多中南部勞工的聲音讓政府聽到。

從事鋼鐵行業的勞工許先生說，老闆不准加班，對經濟不好想要增加收入的勞工而言，嚐不到政府的美意，批評一例一休是惡法，造成民怨，以後可能都要上街頭。

勞工代表林裕能說，自己結婚不久想趁年輕打拚不可以嗎？政府希望員工不要過勞死，但每個行業不同，他一個月新台幣3萬多元的薪水，要養孩子、付房貸，想加班多賺錢，縮短貸款期限不行嗎？難道勞工想賺錢會成為政府前進的阻礙嗎？

他說，不是一個政策套用在所有人身上，應該把一個政策推出來當人民後盾，如果老闆不行的話，再由政府介入，不可以那麼強硬，應該彈性一點。

黃秀芳等人表示，一例一休對於國內科技業與傳統加工業造成極大的衝擊，彈性工時應更契合產業發展的需要。彰化地區座談會中，曾主張彈性工時放寬至以季或半年為單位，以及放寬每月加班46小時上限，讓政策更符合產業勞工的需求。

郭國文表示，「一例一休」的修法並未動到加班時數的上限，4月進入輔導期後，勞動部可進場輔導，說明個別行業適用問題，輔導雇主合法的調配工時，讓個別行業及早適應新法。

他表示，「一例一休」上路後，因區域有別、世代有差，確實呈現「希望減少工時」與「希望增加工資」兩種不同氛圍，但勞動部願意下鄉舉行說明會，希望透過宣傳與輔導，增進社會對話。

郭國文會前受訪表示，中彰投地區的勞工希望放寬每月加班46小時上限，但這項主張不是新的而是延續過去的主張與訴求，與這次一例一休的修法內容沒有直接相關。

他表示，有關加班上限，早期已經往上調升，勞基法有修過不是沒有修過，早期男性勞工上限32小時，女性最高24小時，特殊狀況才有到46小時，與一例一休沒有直接相關。1060328

(中央社)