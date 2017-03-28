鄭問用畫筆造武林 阿鼻劍創新典範

漫畫家鄭問用畫筆打造武林世界，曾以「阿鼻劍」創下武俠漫畫新典範，更是台灣至今唯一在日本長期連續出版單行本的漫畫家。

鄭問本名鄭進文，畢業於復興商工，1984年在媒體發表首部作品「戰士黑豹」開啟漫畫生涯。早期以濃墨厚彩畫法，後轉為水墨畫風格，寫實水墨加上精實素描功力，展現全新視覺衝擊，著作有「鬥神」、「刺客列傳」等。

創作多以武俠、歷史故事為題材，曾以「阿鼻劍」創下武俠漫畫新典範，僅有兩本，鄭問融合毛筆噴墨沾水筆素描，打造出他筆下的武林世界，「阿鼻劍」問世28年，已是武俠漫畫經典。

鄭問1990年在日本講談社發表「東周英雄傳」造成轟動，不僅是第1位在日本講談社連載，也是至今台灣唯一在日本長期連續出版單行本的漫畫家，著作有「東周英雄傳」、「深邃美麗的亞細亞」等。

日本朝日新聞曾讚嘆鄭問是漫畫界20年內無人能出其右的「天才、鬼才、異才」，更被日本漫畫界譽為「亞洲至寶」。

1991年日本漫畫家協會頒給鄭問「優秀賞」，是20年來第1位非日籍得獎者，更在日本發行以鄭問為名的鄭問三國誌遊戲，完成台灣漫畫家在日本空前絕後創舉。

鄭問也是第1位到香港連載的台灣漫畫家，改編霹靂布袋戲系列故事推出「漫畫大霹靂」；2002年與香港漫畫家馬榮成合作，畫了馬榮成代表作「風雲」外傳，推出全彩手繪漫畫「風雲外傳：天下無雙」。

不吝提攜後輩的鄭問，帶出多名職業漫畫家，包括蕭言中、陳志隆、練任、鍾孟舜等人，鍾孟舜在社群網站臉書（facebook）說，讀普通高中沒學過畫圖的他，藝專是學國畫，也沒受西畫訓練，「我所擁有的那一點功力全來自鄭先生，大家就知道鄭先生的可怕」。

談起鄭問做事方式，鍾孟舜表示，20年前有位漫畫家罹癌，鄭問為幫他籌款治療，借攤位義賣眾漫畫家作品，鄭問每天跑到攤位顧攤，每天無限量提供作品義賣。

鍾孟舜回憶起有次要幫鄭問慶生，請另名助理偷偷下山買蛋糕，1個多小時後打來說買不到，他也下山買，回來路上遇到鄭問騎車拿球棒，原來鄭問猜測是助理遇麻煩才下山那麼久不回來，就帶球棒下山幫忙，「這就是鄭先生，不只畫圖霸氣，對自己家人也是充滿霸氣」。

鄭問26日心肌梗塞過世，享年58歲。30年來用畫筆打造出的武林世界戛然而止，但鄭問留下的武俠漫畫神話將永久流傳。1060328

(中央社)