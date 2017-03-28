前瞻計畫不分藍綠 藍委：我吥

國民黨立法院黨團首席副書記長林為洲今天說，新竹縣市繳稅總額全國第3名，但在前瞻基礎建設計畫分配到的預算只有屏東縣的零頭，這計畫不分藍綠？沒綁樁？「我呸」。

行政院公布前瞻基礎建設計畫，對此，國民黨立法院黨團今天召開記者會，黨團書記長王育敏表示，計畫中的資源幾乎有85%是放在綠營執政的縣市，第1名就是高雄市，其次是桃園市，台南市排名第3，第4名則是屏東縣；黨團副書記長曾銘宗則形容計畫是「拼湊綁樁、虧損錢坑、債留子孫」。

王育敏說，前4名都是綠營主要縣市，而藍營執政的新北市是吊車尾，若換算成人均，高雄市每個人拿到的經費是新北市的10倍，這就是這次的計畫，就是資源分布嚴重不均，且非常不公平，行政院長林全口口聲聲說前瞻計畫沒有分藍綠，但是說一套做一套，實質的資源分配，徹底就是在分藍綠。

林為洲也在會中指出，新竹縣市人口約100萬，以去年來講，繳稅總額是全國第3名，但前瞻基礎建設計畫的預算分到的只有屏東縣的零頭，屏東縣分到新台幣439億，新竹縣市合起來39億，這計畫是不分綠、沒有綁樁嫌疑，他實在是聽不下去，若是政府說不出合理的解釋，他只有兩個字，叫做「我呸」。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，這完全是膝反應。他說，擴大公共建設、刺激景氣發展，是任何政府都會做的事情，這次前瞻計畫內容很多是國民黨說了，但沒有做的事情。

李俊俋說，以自己選區的嘉義市為例，過去國民黨三度選總統、兩度選嘉義市長的政見都有鐵路高架化，但卻沒有做任何事情；前瞻基礎建設計畫是要透過公共建設，讓全國動起來，不需要去分藍綠。1060328

(中央社)