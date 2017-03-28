空橋逃生窗成逃亡漏洞 航站：加強巡查

趙姓通緝犯昨天深夜搭乘華航班機抵高雄國際機場，打開空橋逃生窗跳下機坪，翻越機場圍籬闖關入境得逞，民航局高雄航空站說，不會因噎廢食封死逃生窗，增派人力加強巡查防範。

民航局高雄航空站副主任孫翼中說，趙男昨天深夜擅自打開旅客用的空橋逃生窗逃離機場，「他是有心人，我們防不勝防」，航站雖不會因噎廢食封死逃生窗，但會提高警覺，增派人力加強巡查逗留空橋的旅客，防範類似案件重演。

他指出，趙男昨天深夜逃離機場後，空橋逃生窗閤上後基本上並無損壞，趙男翻越圍牆鐵絲網時，有壓凹部分鐵絲網，會儘快找人修復。

他又說，趙男昨天深夜打開空橋逃生窗及觸動機場圍牆防護鐵絲網，現場當下都有警鈴大作，且航站中控也全程掌握並第一時間通報航警逮人，但仍被趙男逃走。

至於趙男首度闖關手法就如此純熟，對機場似乎也很熟悉，孫翼中表示，本案應是有預謀的，是否有內應或共犯將交由警方追查。1060328

(中央社)