空橋逃生窗成逃亡漏洞 航站：加強巡查
趙姓通緝犯昨天深夜搭乘華航班機抵高雄國際機場，打開空橋逃生窗跳下機坪，翻越機場圍籬闖關入境得逞，民航局高雄航空站說，不會因噎廢食封死逃生窗，增派人力加強巡查防範。
民航局高雄航空站副主任孫翼中說，趙男昨天深夜擅自打開旅客用的空橋逃生窗逃離機場，「他是有心人，我們防不勝防」，航站雖不會因噎廢食封死逃生窗，但會提高警覺，增派人力加強巡查逗留空橋的旅客，防範類似案件重演。
他指出，趙男昨天深夜逃離機場後，空橋逃生窗閤上後基本上並無損壞，趙男翻越圍牆鐵絲網時，有壓凹部分鐵絲網，會儘快找人修復。
他又說，趙男昨天深夜打開空橋逃生窗及觸動機場圍牆防護鐵絲網，現場當下都有警鈴大作，且航站中控也全程掌握並第一時間通報航警逮人，但仍被趙男逃走。
至於趙男首度闖關手法就如此純熟，對機場似乎也很熟悉，孫翼中表示，本案應是有預謀的，是否有內應或共犯將交由警方追查。1060328
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。