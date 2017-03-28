陸語文教材〈愛迪生救媽媽〉遭刪 讀者認為要守底線

大陸人教版小學二年級下冊語文教材〈愛迪生救媽媽〉，今年秋天就會不再出現在課本中了。《中國青年報》有讀者刊文表示：語文不是歷史，但也要守住真的底線。

〈愛迪生救媽媽〉的故事是：為了救患有闌尾炎的媽媽，7歲的小愛迪生找來幾面明晃晃的大鏡子，讓油燈的光聚在一起，機智地讓家中房間變亮，醫生因此成功實施了手術。這則名人軼事，很少有人質疑它的真實性，直到8年前幾位語文教師說，沒有任何一本愛迪生傳記提及此事，更何況愛迪生7歲時，醫學史上還沒有闌尾炎手術的論述。自此，漫天的質疑、聲討、抗議如雪花般飛來。

不過之後也有編者回應，〈愛迪生救媽媽〉絕非杜撰的故事，一部77年前的美國黑白電影，以及一篇34年前的人教版國中英語課文，就是這篇文章的素材來源。

有編者委屈地回應，語文不是歷史，主要功能是為教學服務；也有教師淡然稱，不必糾結真實性，只要價值觀向善就行。

投書《中國青年報》的讀者則表示認為，只要是理性的聲音，爭議更激烈也無妨。語文不是歷史，但也要守住真的底線。

事實上，被質疑為「假課文」的還真不好。比如〈地震中的父與子〉講述父親手刨救子的故事，但這場讓30萬人受到傷害的洛杉磯大地震，具體的年份卻被調來調去，先從1989年變成1994年，最終變為含糊其辭的有一年。

〈烏鴉反哺》中則稱，一個小學生和媽媽在樹林中散步時，親眼目睹小烏鴉銜著蟲子飛進巢裡，給老烏鴉送食物；但生物學上，烏鴉並沒有反哺習性。

(旺報)