75歲老婦要到土地公廟拜拜 遭輾輪下亡

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75歲江姓老婦穿越馬路時，和大貨車發生車禍，當場失去生命跡象。(賴佑維翻攝)

桃園市龍潭區中正、美國路口28日早上發生死亡車禍，75歲江姓老婦穿越馬路，和38歲林姓男子駕駛的大貨車發生車禍，江婦被輾壓在輪下，消防隊員到場後，確認江婦明顯無生命跡象，並無送醫，林男現場酒測值為0。

警方調查，江婦家就在事發地點數十米，原本出門要到附近土地公廟拜拜，穿越馬路時，不幸發生意外，詳細肇事原因仍須調查。

(中時)